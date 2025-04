Scusate abbiamo fatto un errore DOVETE TORNARE A FARE IL CONCORSO PUBBLICO I contratti sono annullati

errore che rimette in discussione le prove concorsuali di centinaia di candidati, tutto da riFARE.Il CONCORSO ordinario per la scuola secondaria, bandito nell’ambito del PNRR, ha visto oltre 200mila candidati impegnati in prove scritte dal 25 al 27 febbraio 2025, con l’obiettivo di assegnare circa 18mila posti. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi di questa prova è stato l’errore contenuto in un quesito a risposta multipla, che ha generato non pochi disagi tra i partecipanti. La questione ha portato a una serie di polemiche, sia per la natura dell’errore che per la gestione della sua correzione.Il quesito che ha sollevato maggiore indignazione riguardava il concetto di “diffusione di identità”, attribuito erroneamente a Milton Erikson, uno psichiatra statunitense, invece che a Erik Erikson, psicologo tedesco-americano. Ilfogliettone.it - Scusate, abbiamo fatto un errore: DOVETE TORNARE A FARE IL CONCORSO PUBBLICO | I contratti sono annullati Leggi su Ilfogliettone.it Clamorosoche rimette in discussione le prove concorsuali di centinaia di candidati, tutto da ri.Ilordinario per la scuola secondaria, bandito nell’ambito del PNRR, ha visto oltre 200mila candidati impegnati in prove scritte dal 25 al 27 febbraio 2025, con l’obiettivo di assegnare circa 18mila posti. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi di questa prova è stato l’contenuto in un quesito a risposta multipla, che ha generato non pochi disagi tra i partecipanti. La questione ha portato a una serie di polemiche, sia per la natura dell’che per la gestione della sua correzione.Il quesito che ha sollevato maggiore indignazione riguardava il concetto di “diffusione di identità”, attribuito erroneamente a Milton Erikson, uno psichiatra statunitense, invece che a Erik Erikson, psicologo tedesco-americano.

