Arrestato 33enne di Torino per vendita di bombe carta via Telegram esplosivi spediti in 30 province italiane

Arrestato per vendita di esplosivi artigianali tra Torino e Napoli. Operazione della Polizia di Stato. Notizie.virgilio.it - Arrestato 33enne di Torino per vendita di bombe carta via Telegram: esplosivi spediti in 30 province italiane Leggi su Notizie.virgilio.it Un trentatreenneperdiartigianali trae Napoli. Operazione della Polizia di Stato.

Potrebbe interessarti anche:

Colpisce un ragazzo alla testa, lo fa cadere e gli ruba il telefono: arrestato e scarcerato a Torino San Salvario

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri la sera di sabato 9 febbraio 2025 per una rapina a Torino, nel quartiere San Salvario. Avrebbe colpito alla testa un ragazzo con cui, poco ...

Già arrestato per violazione dell'obbligo di soggiorno, durante un controllo lo scoprono al bar a bere birra: 33enne denunciato

JESI – Aveva violato la misura imposta solo due giorni prima ed era stato tratto in arresto e scarcerato dopo la convalida, ma a distanza di 48 ore è stato nuovamente scoperto ad infrangere ...

Napoli Porta Capuana: tenta rapina, arrestato un 33enne

Napoli Porta Capuana. L’indagato, un 33enne di nazionalità ucraina sopreso dalla Polizia mentre prendeva a calci un uomo per sottragli il cellulare che aveva tra le mani Nel pomeriggio del 3 ...

Arrestato 33enne di Torino per vendita di bombe carta via Telegram: esplosivi spediti in 30 province italiane. Allerta meteo in 10 regioni dal Veneto alla Campania, i rischi del maltempo dalle inondazioni alle frane. Imperia operazione antidroga, arrestato 33enne. Fermato per un furto all'Ovs, doveva scontare anche un'altra pena e viene portato in carcere. Torino: arrestato cittadino albanese ricercato per associazione criminale finalizzata alla produzione e vendita di sostanze stupefacenti. Smantellata una casa d'appuntamenti a Torino Aurora: le ragazze venivano pagate con il crack. Ne parlano su altre fonti

Riporta quotidianopiemontese.it: Fuochi d’artificio illegali venduti via Telegram: arrestato un 33enne che li produceva - TORINO – Dopo settimane di accertamenti, la Polizia ha stretto le manette ai polsi di un uomo di 33 anni, residente nella provincia di Napoli, accusato di fabbricazione e commercio illegale di ...

Secondo msn.com: Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi: arrestato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

gaeta.it comunica: Arrestato un 33enne per traffico di esplosivi in Italia: scoperte spedizioni irregolari - Arrestato un 33enne napoletano per invio illegale di materiali pirotecnici in oltre trenta province italiane, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e necessità di controlli più severi.