Incendio in Trentino morto trentenne Patrick Vettori fratello del lottatore UFC Marvin

morto all'alba di oggi a seguito dell'Incendio scoppiato all'interno del suo appartamento a Mezzocorona in Trentino. La vittima è Patrick Vettori, che lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia. Vettori era anche candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona, ed era fratello di Marvin, pluricampione del mondo di arti marziali miste.

Trentino, incendio in appartamento, morto il fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori

Tragedia all’alba in Trentino. Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. La vittima è Patrick Vettori, noto ...

