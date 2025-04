L arte della bellezza emotiva su Prime Video la docuserie che abbatte i pregiudizi sulla medicina estetica

pregiudizi relativi alla medicina estetica, evidenziandone l'aspetto di cura e attenzione da parte dei medici nei confronti del paziente, anche sul piano del benessere psicologico ed emotivo. Questo il messaggio che intende trasmettere al pubblico la nuova serie TV "L'arte della bellezza emotiva", che andrà in onda dal 1° maggio su Prime Video. Protagonista delle sei puntate sarà il medico e chirurgo estetico palermitano Fabrizio Melfa. La serie, prodotta da CFU Studios, nasce da un'idea dell'autrice Rossella Barbetti e del produttore Renzo Cerbo, che ne ha curato la direzione creativa e la regia. "L'arte della bellezza emotiva" è un vero e proprio viaggio emotivo e fisico - dal primo consulto fino al risultato finale – dentro la clinica del dottor Melfa, alla scoperta di pazienti reali che hanno accettato di mettere in mostra le insicurezze legate al proprio aspetto, per sottolineare come la medicina estetica, quando è trattata in modo serio, responsabile e professionale, riesca ad andare oltre l'atto medico in sé, rappresentando un percorso di rinascita interiore.

