Pallanuoto Under 14 della Polisportiva Riccione in testa alla classifica nel girone di andata

della sezione Pallanuoto di Polisportiva Riccione s'impongono a Reggio Emilia con un convincente 17 a 9, chiudendo il girone di andata del campionato a quota 12 punti grazie a quattro vittorie e una sconfitta. Ottima la prestazione di tutta la squadra, con una menzione speciale. Riminitoday.it - Pallanuoto, l'Under 14 della Polisportiva Riccione in testa alla classifica nel girone di andata Leggi su Riminitoday.it I giovani atletisezionedis'impongono a Reggio Emilia con un convincente 17 a 9, chiudendo ildidel campionato a quota 12 punti grazie a quattro vittorie e una sconfitta. Ottima la prestazione di tutta la squadra, con una menzione speciale.

