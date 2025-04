La Villa Reale diventa un ufficio di collocamento ma solo per un giorno

Villa Reale di Monza diventa un ufficio di collocamento. Avrà luogo infatti il Job Day organizzato da AFOL MB (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) e Provincia di Monza e della Brianza. L'appuntamento è dalle 10 alle 17 e per partecipare all'evento è necessario iscriversi. Monzatoday.it - La Villa Reale diventa un ufficio di collocamento (ma solo per un giorno) Leggi su Monzatoday.it Il 13 maggio ladi Monzaundi. Avrà luogo infatti il Job Day organizzato da AFOL MB (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) e Provincia di Monza e della Brianza. L'appuntamento è dalle 10 alle 17 e per partecipare all'evento è necessario iscriversi.

