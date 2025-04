Varese picchia e violenta 14enne adescata sui social a Busto Arsizio

social una ragazza di 14 anni e poi l’ha picchiata e violentata. Per questo motivo un 21enne è stato arrestato dalla polizia locale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’aggressione si è consumata ieri sera in un’area dismessa dietro la stazione. Lapresse.it - Varese, picchia e violenta 14enne adescata sui social a Busto Arsizio Leggi su Lapresse.it Ha adescato suiuna ragazza di 14 anni e poi l’hata eta. Per questo motivo un 21enne è stato arrestato dalla polizia locale di, in provincia di. L’aggressione si è consumata ieri sera in un’area dismessa dietro la stazione.

