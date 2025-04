Domenica In Chiude la decisione della Rai anche su Mara Venier

della TV! Sembrava tutto deciso, con i programmi del daytime Rai pronti ad andare in vacanza a fine maggio, ma. colpo di scena! La programmazione si allunga fino a fine giugno, stravolgendo completamente i piani estivi. Ma non è finita qui, perché c'è un'altra sorpresa che riguarda una delle regine indiscusse della Domenica televisiva.Palinsesto Rai Rivoluzionato: Ultime Novità e Strategie Dietro le Quinte del Daytime EstesoImmaginate la scena: i vertici Rai avevano già in mente un palinsesto estivo super light, con tanto spazio per nuove proposte e format freschi. Ma ecco che arriva la decisione inaspettata: il daytime continuerà a tenerci compagnia fino al 27 giugno! Una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che riduce drasticamente lo spazio per la programmazione estiva, confinandola praticamente ai soli mesi di luglio e agosto. Mistermovie.it - Domenica In Chiude, la decisione della Rai anche su Mara Venier Leggi su Mistermovie.it Amici di Mister Movie, preparatevi a un vero e proprio terremoto nel mondoTV! Sembrava tutto deciso, con i programmi del daytime Rai pronti ad andare in vacanza a fine maggio, ma. colpo di scena! La programmazione si allunga fino a fine giugno, stravolgendo completamente i piani estivi. Ma non è finita qui, perché c'è un'altra sorpresa che riguarda una delle regine indiscussetelevisiva.Palinsesto Rai Rivoluzionato: Ultime Novità e Strategie Dietro le Quinte del Daytime EstesoImmaginate la scena: i vertici Rai avevano già in mente un palinsesto estivo super light, con tanto spazio per nuove proposte e format freschi. Ma ecco che arriva lainaspettata: il daytime continuerà a tenerci compagnia fino al 27 giugno! Una mossa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che riduce drasticamente lo spazio per la programmazione estiva, confinandola praticamente ai soli mesi di luglio e agosto.

