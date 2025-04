Processo Santanchè i giudici ai pm Capi di imputazione da riscrivere

Santanchè e altre 15 persone (più una società), il tribunale di Milano ha chiesto alla procura di riscrivere i Capi di imputazione con cui contesta ai singoli le false comunicazioni sociali e alla società le carenze nel modello organizzativo. In particolare, i giudici hanno chiesto ai pm di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia in liquidazione. «Nel fascicolo del dibattimento», ha detto il giudice Giuseppe Cernuto, «non abbiamo trovato nulla se non i bilanci». Per questo «sarebbe opportuno che l’imputazione sia riformulata per ciascuna annualità per una valutazione più semplice e che la colpa di organizzazione venga descritta». Lettera43.it - Processo Santanchè, i giudici ai pm: «Capi di imputazione da riscrivere» Leggi su Lettera43.it Durante la prima udienza sul caso Visibilia, che vede coinvolta la ministra Danielae altre 15 persone (più una società), il tribunale di Milano ha chiesto alla procura didicon cui contesta ai singoli le false comunicazioni sociali e alla società le carenze nel modello organizzativo. In particolare, ihanno chiesto ai pm di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia in liquidazione. «Nel fascicolo del dibattimento», ha detto il giudice Giuseppe Cernuto, «non abbiamo trovato nulla se non i bilanci». Per questo «sarebbe opportuno che l’sia riformulata per ciascuna annualità per una valutazione più semplice e che la colpa di organizzazione venga descritta».

