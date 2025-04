La Rai deve essere riformata per liberarla dal controllo governativo Conte lancia un appello alle opposizioni per salvare il servizio pubblico

deve essere riformata per liberarla dal controllo governativo”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che, durante il suo intervento ad una iniziativa sulla libertà di stampa, ha dato la disponibilità a lavorare ad un tavolo comune con gli altri leader dell’opposizione e la società civile per salvare il servizio radiotelevisivo italiano.“Siamo consapevoli della necessità di una riforma della Rai. Noi l’abbiamo sempre avvertita. Ci sono varie proposte anche in questa legislatura”, ha detto Conte. “Con la presidente della Vigilanza Floridia – ha sottolineato – abbiamo insistito per smuovere il dibattito. Prima che venisse fuori il Media freedom act, è stata fatta una legge che ha creato una situazione paradossale. La Rai è diventata espressione diretta del governo”. Lanotiziagiornale.it - “La Rai deve essere riformata per liberarla dal controllo governativo”. Conte lancia un appello alle opposizioni per salvare il servizio pubblico Leggi su Lanotiziagiornale.it “La Raiperdal”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, che, durante il suo intervento ad una iniziativa sulla libertà di stampa, ha dato la disponibilità a lavorare ad un tavolo comune con gli altri leader dell’opposizione e la società civile perilradiotelevisivo italiano.“Siamo consapevoli della necessità di una riforma della Rai. Noi l’abbiamo sempre avvertita. Ci sono varie proposte anche in questa legislatura”, ha detto. “Con la presidente della Vigilanza Floridia – ha sottolineato – abbiamo insistito per smuovere il dibattito. Prima che venisse fuori il Media freedom act, è stata fatta una legge che ha creato una situazione paradossale. La Rai è diventata espressione diretta del governo”.

