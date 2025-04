Femminicidio Ilaria Sula l’autopsia smentisce Mark Samson Picchiata prima di essere uccisa

l’autopsia sul corpo di Ilaria Sula, la 22enne uccisa con tre coltellate alla gola dal suo ex fidanzato Mark Samson (qui il suo profilo), smentirebbe la versione fornita ai pm dall’assassino. “Un grosso ematoma, comunque una ferita riconducibile a un colpo preso sull’arcata sopraccigliare sinistra, come da un pugno o con un oggetto (più probabile il primo). un altro colpo sull’occhio, uno sul labbro con una sorta di lesione e dei piccoli graffi sul collo, non di strangolamento ma come se ci fosse stata una colluttazione. poi le coltellate.. sono tre sul collo più quattro sulla guancia, più altre lesioni. Lei aveva anche segni sull’avambraccio destro e soprattutto un’unghia rotta sulla mano sinistra compatibile con un tentativo di difendersi” si legge nei primi dati dell’autopsia.Elementi che hanno indotto la pm, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, a chiedere a Mark Samson: “Ti ricordi se c’è stata un’aggressione, anche se reciproca, prima delle coltellate che le hai inferto sul collo?”. Tpi.it - Femminicidio Ilaria Sula, l’autopsia smentisce Mark Samson: “Picchiata prima di essere uccisa” Leggi su Tpi.it sul corpo di, la 22ennecon tre coltellate alla gola dal suo ex fidanzato(qui il suo profilo), smentirebbe la versione fornita ai pm dall’assassino. “Un grosso ematoma, comunque una ferita riconducibile a un colpo preso sull’arcata sopraccigliare sinistra, come da un pugno o con un oggetto (più probabile il primo). un altro colpo sull’occhio, uno sul labbro con una sorta di lesione e dei piccoli graffi sul collo, non di strangolamento ma come se ci fosse stata una colluttazione. poi le coltellate.. sono tre sul collo più quattro sulla guancia, più altre lesioni. Lei aveva anche segni sull’avambraccio destro e soprattutto un’unghia rotta sulla mano sinistra compatibile con un tentativo di difendersi” si legge nei primi dati del.Elementi che hanno indotto la pm, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, a chiedere a: “Ti ricordi se c’è stata un’aggressione, anche se reciproca,delle coltellate che le hai inferto sul collo?”.

