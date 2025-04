The Couple 2025 Scopri chi trema al televoto Sondaggi e pronostici sull’eliminazione

Couple'! Dopo una settimana di convivenza forzata, strategie sussurrate e sguardi di fuoco, siamo già al primo verdetto del pubblico. Ma chi sarà la prima coppia a salutare il lusso e tornare alla vita reale? I Sondaggi parlano chiaro. o forse no? Scopriamolo insieme! The Couple: Nomi Caldi al televoto – Chi Salva il Pubblico da Casa?Il meccanismo è semplice, ma spietato: le nomination! E questa settimana, due coppie si giocano la permanenza nel programma. Da una parte, le affiatate Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline pronte a tutto per restare in gioco. Dall'altra, l'inaspettata coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, amici con un passato (forse) da riScoprire. Chi avrà la meglio? Il pubblico premierà l'amicizia consolidata o la potenziale scintilla amorosa?Strategie di Nomination: Chi Vota Chi e Perché? Segreti Svelati!Dietro ogni nomination si cela una strategia. Mistermovie.it - The Couple 2025: Scopri chi trema al televoto! Sondaggi e pronostici sull’eliminazione Leggi su Mistermovie.it Amici di Mister Movie, preparate i popcorn! La febbre da reality è ufficialmente esplosa con 'The'! Dopo una settimana di convivenza forzata, strategie sussurrate e sguardi di fuoco, siamo già al primo verdetto del pubblico. Ma chi sarà la prima coppia a salutare il lusso e tornare alla vita reale? Iparlano chiaro. o forse no?amolo insieme! The: Nomi Caldi al– Chi Salva il Pubblico da Casa?Il meccanismo è semplice, ma spietato: le nomination! E questa settimana, due coppie si giocano la permanenza nel programma. Da una parte, le affiatate Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline pronte a tutto per restare in gioco. Dall'altra, l'inaspettata coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, amici con un passato (forse) da rire. Chi avrà la meglio? Il pubblico premierà l'amicizia consolidata o la potenziale scintilla amorosa?Strategie di Nomination: Chi Vota Chi e Perché? Segreti Svelati!Dietro ogni nomination si cela una strategia.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta (19.1%), The Couple (13%) | Dati Auditel lunedì 14 aprile 2025

Ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, ...

David di Donatello 2025, Luca Tommassini video intervista: «Ci saranno grandi performance con Mika, e su The Couple…»

La nostra video intervista a Luca Tommassini, che si occuperà dello show dei David di Donatello 2025 e che ci ha parlato anche della sua nuova avventura come opinionista di The Couple – Una vittoria ...

David di Donatello 2025, intervista esclusiva a Luca Tommassini: “Continuerò il percorso intrapreso lo scorso anno con Carlo Conti. A The Couple porterò leggerezza”

Inizia il conto alla rovescia per i David di Donatello. La cerimonia di premiazione si terrà presso dli Studi di Cinecittà di Roma il prossimo 7 maggio. Oggi, in occasione della tradizionale ...

The Couple, come funziona il nuovo programma di Ilary Blasi. "The Couple" con Ilary Blasi, stasera la seconda diretta tra sorprese e nomination: ci sarà o no il primo eliminato?. Ascolti tv ieri lunedì 14 aprile chi ha vinto tra Ulisse, The Couple, Giletti, GialappaShow e Augias. Ascolti tv lunedì 14 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple. The Couple, cosa è successo: Benedicta e Brigitta Boccoli vincono la seconda puntata, la sorpresa di mamma Anna per Lucia e Irma Testa. The Couple, anticipazioni: stasera il primo televoto e una sorpresa per le sorelle Testa. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta tg24.sky.it: The Couple, come funziona il nuovo programma di Ilary Blasi - The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha debuttato il 7 aprile scorso. Il programma vede in gara otto coppie, formate da celebrità e volti non noti, legati da ...

Riporta napolike.it: The Couple, chi sono i concorrenti del reality di Canale 5? - Chi sono i concorrenti di The Couple, il nuovo reality con Ilary Blasi. Nomi confermati, cast e dove vederlo in TV e streaming.

Si apprende da libero.it: The Couple, anticipazioni seconda puntata: ecco la prima eliminazione, Spinalbese e Tabanelli i più tifati. Cosa vedremo stasera - Oggi lunedì 14 aprile 2025 va in scena seconda puntata del nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: la situazione della casa e i primi sondaggi ...