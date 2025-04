Il Ministero della Salute avvisa nuovo tentativo di truffa in corso

Ministero della Salute ha recentemente pubblicato, tramite i propri canali social ufficiali, un importante comunicato rivolto a tutta la cittadinanza. L'avviso riguarda una truffa in corso che sfrutta il nome e l'identità visiva del Ministero per diffondere false comunicazioni via e-mail, con l'intento di carpire informazioni sensibili dagli utenti.

Avvisi di sicurezza. Rischio salmonella, maxi richiamo di dolcini annunciato dal Ministero della salute: "Non consumare". L’avviso del Ministero spaventa gli italiani: non usatele più, grave pericolo per la salute. Richiamo alimentare Eurospin: avviso del Ministero della Salute per rischio chimico. Insalata in busta a rischio listeria: i lotti interessati e che cosa bisogna fare. Salmonella e listeria, salumi e hambuger a rischio. I lotti richiamati e l'avviso del Ministero della Salute. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Attenzione alla truffa del Ministero della Salute: false mail per falsi rimborsi - Il Ministero della Salute ha pubblicato un post sui propri profili social per avvisare i cittadini di fare attenzione a una truffa. Il dicastero della Sanità ha mostrato un’immagine che i truffatori h ...

Secondo msn.com: Mail con 'truffa del rimborso' a nome del ministero della Salute - (Adnkronos) - Una mail con l'intestazione del ministero della Salute, con oggetto un "rimborso per importo in eccesso": è la nuova truffa che circola sul web. Alcuni utenti (@etrezzi) postano lo scree ...

notizie.tiscali.it comunica: Truffa via mail a nome del ministero Salute, 'non fornire dati' - (ANSA) - ROMA, 15 APR - Il ministero della Salute mette in guardia da un tentativo di truffa via mail che sfrutta il suo nome. 'Stanno ...