Francia spari e incendi in varie carceri le rivolte collegate alla strategia anti narcotrafficanti del governo

rivolte all'interno delle carceri. A Tolone in particolare è stata presa di mira dal fuoco di armi automatiche nella notte tra lunedì e martedì, ha riferito l'entourage del ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che nel pomeriggio si recherà nel carcere della città della Provenza per fornire supporto agli agenti. Secondo fonti degli inquirenti, tutto ciò sembra essere "coordinato" e "chiaramente collegato" alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau.L'articolo Francia, spari e incendi in varie carceri: le rivolte collegate alla strategia anti-narcotrafficanti del governo proviene da Il Fatto Quotidiano.

