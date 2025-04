Ascolti tv del 14 aprile vola Ulisse crolla invece The Couple

vola Alberto Angela, crolla Ilary Blasi. Gli Ascolti tv del 14 aprile hanno evidenziato il successo di Ulisse – Il piacere della scoperta, cresciuto al 19,1 per cento di share, e il fragoroso flop del reality game The Couple – Una vittoria per due, sceso di cinque punti rispetto all'esordio e fermo al 13. Quasi doppiati invece gli spettatori: 3.040.000 per il primo su Rai 1, 1.557.000 per il secondo su Canale 5, che invece registra una perdita importante pari a circa 700 mila persone rispetto al debutto. Sul podio per i dati Auditel, ancora una volta, il cinecomic dedicato all'Uomo Ragno: Spider-Man 2 ha calamitato su Italia 1 1.072.000 telespettatori pari al 6,7 per cento di share. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Angela – Rai (@albertoangelarai)Ascolti tv del 14 aprile: gli altri programmi del palinsestoQuanto al resto del palinsesto della prima serata, si registra ancora una lieve ripresa per Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi, che ha totalizzato 722 mila spettatori (20 mila in più del 7 aprile) e il 4,8 per cento di share (+0,2 rispetto a sette giorni fa) su Rai 2.

