Inter Bayern San Siro sarà una bolgia record d’incasso

Bayern Monaco e volare in semifinale di Champions League. Ma intanto, in attesa della sfida di domani sera, per l’Inter arrivano notizie eccellenti anche fuori dal campo, sul piano economico.Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la gara contro i bavaresi garantirà un incasso monstre al botteghino: si tratta del secondo più alto nella storia nerazzurra e del terzo assoluto per lo stadio Meazza. Lo stadio sarà sold-out in ogni ordine di posto, compreso il settore ospiti, dove sono attesi oltre 4.000 tifosi tedeschi.Stando alle stime della rosea, l’incasso supererà i 9 milioni di euro, con ogni probabilità oltrepassando anche i 9,2 milioni registrati un anno fa nell’ottavo di finale contro l’Atletico Madrid.Nella classifica degli incassi più alti per l’Inter, questa sfida si piazza dietro solo alla storica semifinale di ritorno contro il Milan del 2022-23, quando si toccarono i 12,5 milioni di euro. Ilnerazzurro.it - Inter-Bayern, San Siro sarà una bolgia: record d’incasso Leggi su Ilnerazzurro.it L’obiettivo è chiaro e ambizioso: superare ilMonaco e volare in semifinale di Champions League. Ma intanto, in attesa della sfida di domani sera, per l’arrivano notizie eccellenti anche fuori dal campo, sul piano economico.Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la gara contro i bavaresi garantirà un incasso monstre al botteghino: si tratta del secondo più alto nella storia nerazzurra e del terzo assoluto per lo stadio Meazza. Lo stadiosold-out in ogni ordine di posto, compreso il settore ospiti, dove sono attesi oltre 4.000 tifosi tedeschi.Stando alle stime della rosea, l’incasso supererà i 9 milioni di euro, con ogni probabilità oltrepassando anche i 9,2 milioni registrati un anno fa nell’ottavo di finale contro l’Atletico Madrid.Nella classifica degli incassi più alti per l’, questa sfida si piazza dietro solo alla storica semifinale di ritorno contro il Milan del 2022-23, quando si toccarono i 12,5 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche:

Spettatori Inter Bayern Monaco, San Siro sold out e record d’incasso: è il 2° più alto della storia del club!

di RedazioneSpettatori Inter Bayern Monaco, San Siro sold out e record d’incasso: è il 2° più alto della storia del club! Numeri e dettagli San Siro è pronto a vestirsi come per le grandi ...

Matthaus è certo: «L’Inter non è favorita contro il Bayern, il miracolo a San Siro è già avvenuto»

di RedazioneMatthaus ha parlato della sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco in programma il 16 Aprile a San Siro Raggiunto dai microfoni di Sport1, Lothar Matthaus, Pallone d’Oro ...

Inter, a San Siro il Bayern Monaco si affida alla storia ma tu puoi riscriverla!

Paradossalmente, la storia di San Siro negli scontri con il Bayern Monaco va a sfavore dell’Inter. Mercoledì c’è una motivazione in più per scrivere una nuova pagina. PRIMO ATTO – Il primo capitolo ...

Chi è l'arbitro di Inter-Bayern Monaco: a San Siro dirigerà Vincic, i precedenti con i nerazzurri. Bayern, le attività di vigilia |. Dove vedere Inter-Bayern in tv gratis mercoledì: il 16 aprile in palio le semifinali. Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv: le probabili formazioni. Inter Bayern Monaco in streaming gratis? Guarda la partita in diretta. Champions League, Inter-Bayern a San Siro: i bus deviati e info parcheggio. Ne parlano su altre fonti

fcinter1908.it comunica: Inter, contro il Bayern la spinta di San Siro. Sold out, incasso da urlo: sarà quasi record - Atteso il tutto esaurito per il confronto di ritorno a San Siro contro il Bayern. Incasso da oltre 9 milioni di euro ...

Nota di msn.com: Inter-Bayern su Prime Video: resa dei conti a San Siro il 16 aprile - Inter-Bayern Monaco: sfida decisiva a San Siro per un posto in semifinale di Champions League. Diretta esclusiva su Prime Video ...

inter-news.it riferisce: Inter, a San Siro il Bayern Monaco si affida alla storia ma tu puoi riscriverla! - Paradossalmente, la storia di San Siro negli scontri con il Bayern Monaco va a sfavore dell'Inter. Mercoledì c'è una motivazione in più per scrivere una - Leggi su Inter-News ...