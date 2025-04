Douglas Luiz Juve avventura già ai titoli di coda Cessione possibile occhio anche a questo scambio ultime sul brasiliano

Douglas Luiz Juve avventura già ai titoli di coda? Cessione possibile, occhio anche a questo scambio: ultime sul futuro del centrocampista brasiliano

Il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere davvero lontano dalla Juve. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che fa sapere come il brasiliano potrebbe lasciare Torino dopo soltanto una stagione dal suo arrivo.

Il giocatore gode ancora di diversi apprezzamenti in Premier League, con i bianconeri che potrebbero utilizzarlo come possibile contropartita per cercare di avvicinarsi alle richieste del Newcastle per Sandro Tonali. Un fronte sicuramente da monitorare.

