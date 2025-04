Finalmente una partita vinta senza l’abituale cardiopalma

partita con l'Empoli è stata molto significativa sotto più aspetti di carattere positivo e negativo. I primi prevalgono ampiamente sui secondi, avendo vinto un match molto delicato con tre gol di magnifica fattura, con uno svolgimento senza l'ormai abituale cardiopalma e con un secondo tempo migliore del primo! Ci siamo Finalmente divertiti e con la soddisfazione di rimanere sempre in corsa nel campionato italiano. Rispetto però ad un bilancio confortante, sono riemersi anche i punti deboli: un portiere bravo nei pali ma timoroso nelle uscite e poco abile nel gioco con i piedi, una difesa esposta al gioco aereo degli avversari (quante volte è stato concesso all'Empoli di crearci problemi sulle palle alte?), alcuni giocatori meno lucidi e probabilmente stanchi per età e impiego ininterrotto nel corso del campionato (che era peraltro l'unico impegno di questo anno), un gioco in cui sono assenti spesso profondità e velocità.

