Berkeley SkyDeck Europe presentate 9 startup che puntano ai mercati internazionali

Berkeley SkyDeck Europe, presentate 9 startup che puntano ai mercati internazionali. I progetti spaziano dal gemello digitale cardiaco per i chirurghi fino all'AI che riduce i costi dell'energia

Berkeley SkyDeck Europe: presentate le 9 startup del programma. Stent, sushi vegetale e diagnostica istantanea: le startup italiane in cerca di investitori. Cariplo Factory lancia la sesta call per le startup selezionate per partecipare al programma Berkeley SkyDeck Europe. Milano ‘biotech hub’ europeo. Berkeley SkyDeck Europe, a Milano in due anni 36 startup accompagnate nella crescita. RIPRESA A MARZO DELLE IMMATRICOLAZIONI AUTO (+6,2%). Ne parlano su altre fonti

Si apprende da bitmat.it: Berkeley SkyDeck Europe: presentate le 9 startup del programma - I numeri della Berkeley SkyDeck Europe – Milano: nei primi tre anni 54 startup accelerate, 4.000 candidature e 7,8 milioni investiti ...

zeroventiquattro.it riferisce: Berkeley SkyDeck Europe: presentate le 9 startup del programma - sono alcuni dei progetti innovativi che le 9 startup selezionate hanno presentato oggi a investitori internazionali nel corso del Demo Day, momento conclusivo di un percorso di crescita di 6 mesi, ...

Come scrive msn.com: Stent chirurgici, sushi vegetale e diagnostica istantanea: le startup del Berkeley SkyDeck Europe in cerca di investitori - Nell’ambito del programma di accelerazione dell'Università di Berkeley, Cariplo Factory e gruppo immobiliare Lendlease, al Base di Milano sono stati presentati 9 progetti da tutto il mondo per attrarr ...