Anteprima24.it - Alimenti scaduti ed animali morti congelati, chiuso un locale della ‘movida’ beneventana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Municipale di Benevento – Nucleo di Polizia Giudiziaria- coordinata dal Comandante Giuseppe Vecchio, unitamente alla Compagnia Carabinieri NORM di Benevento agli ordini del Comandante Cap. Giuseppe Friscuolo nell’ambito di servizi di controllomovida e controlli tulps, hanno eseguito verifiche presso un pubblico esercizio adibito aspettacolo del luogo ove era in corso un’attività di pubblico spettacolo con annessa somministrazione die bevande. Durante l’attività di controllo sono emerse diverse e gravi criticità.Nel corso delle verifiche, svolte con la collaborazione del personale Asl venivano difatti accertate gravi carenze igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature ed in particolare venivano rinvenuti un elevato quantitativo di prodotti alimentari, in con la data di scadenza ormai superata e conservati in promiscuità con altridestinati all’uso tali da pregiudicare potenzialmente la salute umana.