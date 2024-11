Wizz Air pronta la seconda edizione dell’abbonamento All you can fly | pronte 15mila nuove carte annuali

Leggi su Open.online

Air torna alla carica con il suo “abbonamento dei cieli”. Un bis preannunciato già a metà settembre e ufficializzato nelle scorse ore, anche se con una netta diminuzione in termini di numeri. Il successo della carta annuale “All you can fly” – 14mila vendite volatilizzate in pochissime ore lo scorso agosto – ha spinto la compagnia low-cost ungherese a riproporlo sul mercato. Nonostante le non poche critiche ricevute.Lae le criticheL’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato diAir, József Váradi, in un’intervista concessa al quotidiano inglese The Telegraph. La compagnia èad aprire le vendite di altriabbonamenti nelle prossime settimane. Non è ancora stato definito però il funzionamento di questa “”. Probabile che adotti lo stesso metodo della prima ondata, che tanto era piaciuta a businessman e turisti incalliti.