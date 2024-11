Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, Cecchettin in Santa Lucia e 110 appuntamenti a Bologna e provincia per dire basta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024- Nella città Metropolitana diquasi la totalità delleche si sono rivolte ai Centri antinel 2023 conosceva personalmente il suo aggressore: partner, ex partner, familiare, amico, conoscente. Secondo i dati raccolti nell'ambito dell’accordo metropolitano in contrasto alla, in collaborazione con i centri, soltanto il 3% delleaccolte ha dichiarato completamente estraneo il suo aggressore. É evidente dunque che ci sia bisogno di un cambiamento nella mentalità patriarcale della società, e la città Metropolitana rinnova anche quest'anno il suo impegno per questa importante causa: in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, i 55 comuni dell’area metropolitana hanno organizzato più di 110che si svolgeranno nel mese di novembre.