«Vi spiego come Donald Trump riuscirà a fermare la guerra in Ucraina in 24 ore»

lain. Perché Vladimir Putin «è disperato» e accetterà l’accordo con Volodymyr Zelensky. Lo dice in un’intervista a Repubblica Kurt Volker, già ambasciatore americano alla Nato e inviato speciale per l’proprio didurante il primo mandato. Nel colloquio con Paolo Mastrolilli Volker anticipa che entro l’Inauguration Day del 20 gennaio «il presidente vuole un percorso pronto per chiudere la. Credo possa riuscirci, applicando la necessaria pressione. Perché Putin è in difficoltà e sta preparando il terreno per una via d’uscita. L’Italia e gli alleati europei dovrebbero aiutarlo in due modi. Primo, contribuire per l’80% ai finanziamenti di Kiev. Secondo, alzare al 2,5% del Pil gli investimenti nella difesa».Putin in difficoltà?Secondo Volker non è irrealistica la promessa di concludere lain 24 ore: «Penso possa riuscirci, perché Putin è quasi pronto.