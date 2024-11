Gaeta.it - Università di Padova promuove una regolamentazione per le informazioni sanitarie sui social media

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’disi fa pioniera nell’affrontare la disinformazione in ambito sanitario attraverso una proposta innovativa. In un contesto in cui le piattaformericoprono un ruolo significativo nella diffusione dellesulla salute, è emersa la necessità di regolamentare i contenuti per garantire che ciò che viene condiviso sia accurato e affidabile. La mancanza di linee guida chiare rappresenta un grave rischio, non solo per la diffusione di notizie false, ma anche per la sicurezza dei pazienti.La ricerca che ha dato origine a un’iniziativa globaleUn team di esperti dell’di, composto da Fortunato Cassalia e Anna Belloni Fortina, ha intrapreso uno studio che si propone di fissare linee guida dettagliate per l’informazione sanitaria sui