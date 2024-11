Thesocialpost.it - Tre bambini trovati morti in casa: ricercata la madre, la scoperta dopo l’orrore

Leggi su Thesocialpost.it

Un Paese intero sotto choc per un orribile episodio di violenza. La Francia è sconvolta dalla barbara uccisione di tre, che sono statisenza vita in unadi Taninges, in Alta Savoia. La, una donna di 45 anni, non era presente sul luogo dei delitti e ora èfebbrilmente dalle forze di polizia. Il terribile omicidio, scoperto la mattina di martedì 12 novembre dal padre di uno dei, vede le indagini a una svolta. La polizia è infatti alla ricerca della, una donna di 45 anni, che sarebbe la principale sospettata dell’omicidio.LadrammaticaI tre, due maschi di 2 e 11 anni e una ragazzina di 13, sono statinella loro abitazione. Il padre di uno di loro,averli, ha allertato i servizi di emergenza pocole 12.