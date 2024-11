Biccy.it - Tommaso Franchi, da Trump a Leotta: tre cose che ha detto ai gieffini ma che avrebbe dovuto tenere per sé

Leggi su Biccy.it

del Grande Fratello parla e straparla, forse troppo, arrivando a dire frasi pure contro la sua amata come “MariaVittoria non mi manca“, oppure “Shaila attenta perché in questa casa MariaVittoria sparla di te tutti i giorni“. Quel che pensa dice e non ha alcun filtro.Rientrato al Grande Fratello ieri sera dopo una settimana passata al Gran Hermano,ha subito sparlato degli spagnoli: “Quella casa era sporchissima, ho visto un sacco di mosche accoppiarsi. La doccia? Piccola, umida, sempre bagnata. E poi la stanza del wc era senza il bidet, però per fortuna non c’erano le telecamere“. Ha (s)parlato anche di Maica Benedicto: “Là dentro la odiano tutti, piace solo al pubblico. Non è vero che pulisce sempre come abbiamo visto qua“. Infine ha riportato alcune informazioni che ha carpito all’esterno e cheper sé, come richiede il regolamento, da: treche haaima cheper séL’idraulico ha infattiai suoi compagni che il gioco lupus in fabula annoia il pubblico, che Luca Calvani è molto forte, che il Grande Fratello è stato spostato al martedì perché al lunedì hanno messo La Talpa di Dilettae che il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America è Donald