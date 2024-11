Quotidiano.net - Strage Casteldaccia: consulenti pm, operai senza protezioni

"Nessun dipendente di Amap Spa e di Quadrifoglio Group presente presso l'impianto di sollevamento fognario il 6 maggio 2024 aveva in dotazione i dispositivi di sicurezza per le vie respiratorie. E nessuno degli operatori di Amap e Quadrifoglio, tranne forse uno, aveva avuto una specifica formazione e addestramento all'uso delle misure di sicurezza". Itecnici nominati dalla Procura di Termini Imerese, che indaga sulla morte dei 5che a maggio scorso persero la vita, mentre lavoravano alla rete fognaria di, sono nette. E confermano i primi sospetti degli inquirenti. Le vittime dell'incidente sul lavoro, probabilmente provocato dall'inalazione del gas prodotto dalla fermentazione dei liquami, furono quattro dipendenti della Quadrifoglio Group, la società che aveva avuto in subappalto i lavori dalla Tek, che a sua volta si era aggiudicata la manutenzione della rete fognaria dall'Amap, municipalizzata di Palermo.