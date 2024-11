Gaeta.it - Stabilità e incertezze: il futuro dell’economia ligure secondo Banca d’Italia per il 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’economianelsi presenta con un quadro di sostanziale, come evidenziato dall’aggiornamento congiunturale di. Nonostante alcune previsioni non siano certissime, il rallentamentomondiale e altri fattori esterni saranno determinanti per ildella regione. Le analisi sono state fornite da esperti che si sono concentrati su vari settori economici, evidenziando le sfide e le opportunità che si presentano.Analisi della situazione economicaNel primo semestre del, il modello di crescita per l’economiasi è mantenuto pressoché fermo, con l’indicatore trimestraleregionale che segnala una crescita del prodotto quasi nulla. Raffaella Di Donato, direttrice della sede di Genova della, ha definito la situazione come “sostanziale”, mentre Davide Revelli, responsabile della divisione analisi, ha ribadito l’importanza della continuità.