Spagna, nuova allerta per il maltempo. Ritrovati i corpi di due fratellini a Valencia

Lanon ha tregua dal, con piogge torrenziali erossa attivata oggi a Malaga e Tarragona. In queste aree si prevedono oltre 100 millimetri di pioggia nelle prossime ore, mentre in altre zone come la comunitàna, già segnata dai disastri delle ultime settimane, l’è arancione. Anche le Baleari sono colpite: a Maiorca, il torrente Es Domingos Gran è straripato, causando ulteriori danni e disagi.Leggi anche: Alluvione, il dramma delle figlie di una coppia dispersa: “Ci hanno mandato un messaggio vocale, l’acqua era troppo alta”IdeiTra i fatti più tragici, il ritrovamento a Torrent, vicino, deidi duedi 3 e 5 anni. I piccoli sono stati travolti dall’acqua durante l’alluvione del 29 ottobre, quando un camion, spinto dalla furia dell’acqua, ha sfondato un muro della loro casa.