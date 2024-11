Quotidiano.net - Sky, gli studenti diventano giornalisti

Milano, 13 novembre 2024 – Dai banchi di scuola agli studi televisivi di Sky a Milano: un gruppo di studentesse edelle superiori si appresta a vivere un’esperienza a pieno contatto col mondo del lavoro nell’ottica di un progetto ideato per migliorare le competenze digitali delle nuove generazioni. Nell’ambito di ‘Sky Up Academy Studios’, le classi coinvolte si metteranno alla prova nella creazione di un contenutoco multimediale e scopriranno quali sono le figure chiave che animano un’azienda attiva nel campo della comunicazione tecnologica, anche in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro. I nuovi spazi dedicati al progetto sono stati inaugurati dall’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio che, insieme a Sarah Varetto, vicepresidente esecutivo per le comunicazioni e l’inclusione di Sky Italia, ha accolto le ragazze e ragazzi e condiviso con loro un momento di confronto sul valore dell’iniziativa e sulle riflessioni che può stimolare per le loro scelte future.