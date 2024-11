Sport.quotidiano.net - Sinner sfida la Nazionale, in tv sarà come un derby

Torino, 13 novembre – Janniksbaraglierà il campo anche nello share televisivo, o il calcio, con l’Italia che sfiderà il Belgio, riuscirà a spuntarla sul tennista più forte del pianeta che sta dando lezioni a tutti anche alle Atp Finals di Torino? Domani sera, sul piccolo schermo, si giocherà unsportivo emozionante. Il tennista numero uno al mondo giocherà alle 20.30 contro il russo Daniil Medvedev il terzo match del girone, e la partitatrasmessa in chiaro da RaiDue oltre che su Sky per gli abbonati. Un quarto d’ora più tardi, a Bruxelles, gli azzurri del ct Spalletti avranno l’esame Belgio in Nations League: una gara chiave contro Lukaku, che può già darci il pass per i quarti (ci basta un pari), in programma alle 20.45 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, RaiUno.