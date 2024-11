Nerdpool.it - Secret Level: il trailer dell’attesissima serie Prime Video ispirata ai mondi dei videogiochi più iconici

ha finalmente lanciato ilufficiale di, la nuovaantologica animata per adulti realizzata da Amazon MGM Studios e Blur Studio. La, attesissima dagli appassionati di animazione egiochi, sarà disponibile in esclusiva sua partire dal 10 dicembre e coinvolgerà gli spettatori in universi ispirati ad alcuni deigiochi più amati al mondo, con nuovi episodi in arrivo il 17 dicembre.Ecco il nuovoufficiale diUn cast stellare per un’esperienza unicasi avvale di un cast eccezionale, con nomi di primo piano come Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett), Ariana Greenblatt (Barbie), Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), e molti altri talenti.