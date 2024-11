Sport.quotidiano.net - Sarzana sogna l’impresa: "A Trissino senza paura"

Da una squadra imbattuta a un’altra: dopo il ko casalingo con il Valdagno l’Hockeyè atteso stasera nel turno infrasettimanale a, una delle formazioni più in forma e di spessore del campionato. I vicentini, ancora imbattuti, hanno 12 punti (ma una partita da recuperare), il miglior attacco con 32 gol messi a segno in 4 partite. Nell’ultimo turno i vicentini hanno vinto in maniera rocambolesca a Viareggio 6-5. Hockeyche invece arriva alla sesta giornata con 4 punti in classifica, dopo la pesante sconfitta subita in casa da Valdagno (1-6). I ragazzi di mister Festa dovranno cercare di riprendersi al meglio, per tentare di fare punti nella trasferta con una delle squadre più forti d’Italia. "Affrontiamo una squadra completa sotto tutti i punti di vista – dice mister Sergio Festa – sarà una partita molto difficile.