Roma Ranieri | Bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato

Claudioallenerà laper la terza diversa esperienza. Positivo il colloquio a Londra con Dan Friedkin, che ha scelto il testaccino come traghettatore in una stagione che si è complicata con gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric.torna ae domani pomeriggio guiderà l’allenamento di Dybala e compagni. “Unada? “Permi”, ha risposto all’ANSA sorridendo il tecnico ex Cagliari. A, dopo l’esonero di Juric, c’è attesa per la riscossa: “Pronti! Arrivano i nostri” ha aggiunto, che da Londra sta tornando nella Capitale. Il tecnico sbarcherà alle 21.50 aFiumicino. Ora c’è una sosta nazionali per lavorare e prepararsi al prossimo match, la sfida contro il Napoli al ‘Maradona’.: “da? Permi” SportFace.