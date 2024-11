Ilfattoquotidiano.it - Robbie Williams: “La morte di Liam Payne non passerà inosservata. Si faranno cose in suo nome per migliorare le cose nello star system. Io ci sto”

è rimasto particolarmente colpito dalla tragedia di. Poco dopo la scomparsa, il cantautore ed componente dei Take That aveva scritto un messaggio commovente su Instagram: “Come dare un senso alla tragedia di? Ovviamente, i miei primi sentimenti nei confronti della sua scomparsa sono stati come per tutti gli altri. Shock, tristezza e confusione. E ad essere onesti, mentre scrivo queste parole, è lì che mi trovo ancora”.Poi continua: “Ho incontrato i ragazzi di X Factor e li ho ‘guidati’. Uso la parola guidati tra parentesi invertite perché, ad essere onesti, non ho fatto quasi nulla. Mi sono solo divertito con loro. Erano tutti sfacciati e adorabili. I nostri percorsi si sono incrociati da quel giorno e sono affezionato a tutti loro. Le tribolazioni dierano molto simili alle mie, quindi aveva senso contattarlo e offrire ciò che potevo.