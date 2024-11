Gaeta.it - Riapertura della Via dell’Amore delle Cinque Terre: lavori in corso per Natale

Facebook WhatsAppTwitter A seguito dei danni causati da forti piogge, la celebre Via, un tratto panoramico che collega Riomaggiore a Manarola nelle, è attualmente in fase di ripristino. L’obiettivo è quello di rendere nuovamente accessibile questo sentiero iconico entro le festività natalizie. Le recenti allerta meteo hanno infatti provocato distacchi di rocce e materiali, richiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezzavia.di ripristino sulla Viadi ripristino sulla Viasono stati avviati dopo un’attenta valutazione dei danni. Il Commissario di governo per il dissesto idrogeologico e presidenteRegione Marco Bucci ha firmato con urgenza il mandato per far partire le operazioni. Questo intervento si configura come una risposta diretta alle necessità di sicurezza per i visitatori, che ogni anno affollano questa parte, patrimonio naturale dell’umanità UNESCO.