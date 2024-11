Lanotiziagiornale.it - Pugno di ferro e affari, Trump si prende l’America

L’impero ritorna, o almeno è questa l’idea. Donaldnon si limita a vincere le elezioni, vuole costruire un’amministrazione che suoni come un grido di guerra, come un sigillo che promette tempi cupi. A guardare i volti, i nomi e i trascorsi di chi sta selezionando per i ruoli più alti del governo, sembra che l’ex presidente non si accontenti di tornare sulla poltrona della Casa Bianca: vuole ridefinire il potere americano come una fortezza impietosa, governata da un élite di falchi e attivisti dalle vedute suprematiste se non addirittura xenofobe. Perché questo è il nuovo mantra dell’amministrazione: l’efficienza, ma alla maniera di Elon Musk. È lui, il miliardario dai proclami altisonanti, chemette a capo del Dipartimento per l’Efficienza, un nome che suona quasi ironico se pensiamo alle battaglie con la giustizia e alle accuse di conflitto d’interessi che circondano il suo impero.