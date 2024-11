Scuolalink.it - Preoccupazioni dell’UGL: nella scuola no a feudi personali e interpretazioni arbitrarie

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato in redazione dall’Ufficio Stampa della Federazione Nazionale UGL, che riporta una dichiarazione importante di OrCuzzupi, Segretario Nazionale UGLe componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. In questa nota, la Cuzzupi lancia un forte appello al Ministero dell’Istruzione e alle autorità competenti, esprimendo preoccupazione per le anomalie gestionali riscontrate negli Uffici Scolastici Regionali e per l’interpretazione arbitraria delle normative scolastiche. Secondo il Segretario Nazionale, tali fenomeni potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell’Istituzione scolastica e minare la dignità e i diritti dei lavoratori del settore. Con una chiara presa di posizione, l’UGLsi impegna a tutelare l’autonomia dellae la democrazia, richiedendo interventi urgenti per evitare discriminazioni e abusi di potere che potrebbero ledere il sistema educativo nazionale.