Gaeta.it - Porto San Giorgio e Montegiorgio: svelate nuove denunce per violenza di genere e maltrattamenti

Facebook WhatsAppTwitter Diversi episodi didihanno coinvolto la provincia di Fermo, con arresti ein aumento. I carabinieri sono attivi nella lotta contro questo fenomeno, riconoscendo l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime. Gli ultimi eventi, avvenuti traSane Monte, mettono in luce la gravità di alcune situazioni e il ruolo chiave delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza delle persone coinvolte.Denuncia contro un ex convivente aSanUn 54enne di origini pugliesi è stato denunciato aSanper aver minacciato ripetutamente la sua ex convivente. Dopo la fine della loro relazione, l’uomo ha iniziato a bombardare la donna di messaggi e telefonate intimidatorie.