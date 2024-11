Sport.quotidiano.net - Pontedera "Siamo in un momento positivo"

Il gol segnato domenica da Riccardo Martinelli ha un valore doppio. Perché è stato il primo gol realizzato ad Ascoli dalnella sua storia dopo 4 trasferte con annesse sconfitte senza reti granata, e perché è stato anche il primo firmato dal 33enne difensore con la maglia del, in concomitanza con la sua 61a presenza (questa è la sua terza stagione in riva all’Era). Un gol che a fine partita il numero "5" granata ha descritto così: "C’è stata una palla buttata sul secondo palo, come da schema studiato durante la settimana. Guidi di testa l’ha rimessa in mezzo e io fortunatamente sono riuscito ad anticipare il portiere sul primo palo, dando una. tacchettata al pallone". La rete, realizzata dopo mezz’ora di gioco, aveva alimentato la speranza di poter uscire dal Del Duca col bottino piano, ma c’era ancora da fare i conti con la reazione dei padroni di casa.