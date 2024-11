Calciomercato.it - Nuova panchina per Allegri, l’ex compagno svela: “Vuole vincere la Champions”

Annuncio sul ritorno dell’allenatore ex Milan e Juventus. Le dichiarazioni sul futuro del tecnico toscanoSono le ore del nuovo allenatore della Roma. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, la scelta dei Friedkin è ricaduta su Claudio Ranieri.ha le idee chiare sul ritorno in: l’annuncio sul futuro dell’allenatore (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Ieri sera il grande ex giallorosso è atterrato a Londra, dove nelle prossime ore incontrerà i Friedkin. Un appuntamento decisivo, al termine del quale potrebbe arrivare la fumata bianca col fatidico annuncio per il ritorno di “Sir Claudio” sulladella Roma. Massimiliano, uno dei candidati in casa giallorossa, rimane così in attesa dopo la brusca separazione con la Juventus. Come anticipato su Calciomercato.