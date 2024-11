Spazionapoli.it - News SSC Napoli, svolta per due azzurri: ultim’ora dalla Nazionale!

In casa, duepossono finalmente esultare: la notizia che arriva in queste ore dal ritiro dellafa felici i due giocatori del club partenopeo.Giorni di sosta Nazionali in casamolto movimentati: a tenere banco è la questione legata al caos VAR, scatenatoreazione furiosa da parte di Antonio Conte nel post match di San Siro, al fischio finale della sfida contro l’Inter, e che poi è sfociato con il botta e risposta tra i presidenti dei due club in questione, Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis. Non ci sono dubbi circa il fatto che il tutto continuerà a trascinarsi ancora per giorni, mentre si attende di capire quali saranno gli eventuali provvedimenti nei confronti dell’ex Commissario Tecnico della.Intanto, però, quest’ultimo lavorerà a Castel Volturno con l’organico decimato, a seguito delle varie convocazione per gli impegni internazionali.