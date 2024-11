Napoli Renato Caiafa va in carcere La decisione della gip | Sapeva dov’era l’arma Arcangelo lo ha sfidato a sparare

Leggi su Open.online

«Solo chi ne avesse conosciuto il posizionamento preciso delavrebbe potuto vederla», questa la tesigip Maria Gabriella Iagulli con la quale ha disposto ilper, il 19enne che ha ucciso il lontano cuginoCorrera la notte del 9 novembre a. Il ragazzo è indagato per l’omicidio del 18enne e gli viene contestato anche il porto, la detenzione e la ricettazione del. Non torna alla magistrata la versione finora fornita dache di fronte alla gip ha aggiunto di «essersi reso conto che si trattava di un’arma vera e propria solo al momento dello sparo e, in particolare, quando aveva visto il sangue dia terra».La gip: «Nessuno avrebbe lasciato un’arma carica per strada»«Nessuno avrebbe lasciato un’arma carica, considerato il suo valore, per strada alla libera apprensione da parte di terzi», è il pareregiudice all’interno dell’ordinanza con la quale ha disposto ilper il 19enne.