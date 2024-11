Ilfattoquotidiano.it - Mike Tyson contro Jake Paul su Netflix: c’era una volta la grande boxe made in Usa. Con i big in Arabia, negli States è tutto wrestling

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre gli incontri diche più contano si sono spostati a Riyadh (Fury-Usyk e Beterbiev-Bivol gli esempi più eclatanti del 2024, con Londra che riesce sempre a rispondere con grandi eventi sopratquelli con protagonista Anthony Joshua e i suoi 96 mila spettatori a Wembley), gli Stati Uniti sembrano vivere pugilisticamente un momento di stagnazione. L’America, un tempo la patria della, ha perso il suo predominio e, a causa o per conseguenza di ciò, sta puntando su match di esibizioni, che con il pugilato vero e proprio nulla hanno a che fare, come quello che è stato messo in piedi per il 15 novembre in Texas tra il 58ennee il pugile-youtuber, che verrà trasmesso sucome a sancire il sorpasso dell’aspetto di intrattenimento su quello sportivo. Nonostante appaia anche sul sito boxrec.