Ilrestodelcarlino.it - "Mia madre mi fa impazzire", il nuovo libro di Lucrezia Sarnari

Dal 25 ottobre, autrice, giornalista e curatrice del premio Dolores Prato, torna in libreria con unromanzo dal titolo "Miami fa". Temi centrali del lavoto sono il benessere mentale, la vita famigliare e il rapporto che instauriamo con chi è presente e pensiamo di conoscere molto bene e con chi è, invece, da sempre assente. Prima della pubblicazione, l’autrice sarà alla libreria Feltrinelli di corso della Repubblica, sabato alle 17.30, per una presentazione in anteprima. L’ingresso all’incontro è libero.