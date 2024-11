Gaeta.it - Maltempo in Sicilia: Torre Archirafi Sott’acqua, Auto Travolte dai Flutti

Facebook WhatsAppTwitter Laè stata colpita da una violenta ondata diche ha messo in difficoltà numerosi comuni. L’episodio più critico si è verificato a, un piccolo paese della provincia di Catania, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti significativi. Le strade della zona sono state ridotte a veri e proprinti, trascinando via diverse. Mentre l’attenzione si concentra sull’impatto immediato della tempesta e delle conseguenze sui cittadini, il bilancio della situazione sembra per fortuna essere meno drammatico del previsto.Allagamenti eI forti rovesci hanno causato ingenti allagamenti nelle strade di, creando una situazione di emergenza. Le vie principali sono state invase dall’acqua, trasformandosi in percorsi impraticabili per eventuali veicoli e pedoni.