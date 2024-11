Universalmovies.it - Lupita Nyong’o nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Leggi su Universalmovies.it

L’attricesi è aggiunta alin costruzione delUniversal Pictures d.Deadline questa notte ha rivelato che l’attrice premio Oscar è l’ultimo grande nome di uning che fino ad oggi conta Matt Damon, Tom Holland, Zendaya ed Anne Hathaway. Come spesso accade in queste occasioni, nessun dettaglio è emerso riguardo la natura del suo ruolo. Tra le altre cose, una fonte vicino alla produzione ha riferito che tutte le voci sulla possibile trama relativa aldisono completamente inventate, e nessuna di esse è vicina alla realtà.dirigerà ilsotto la bandiera Universal Pictures, con una release cinematografica fissata per il 17 luglio 2026 (anche in IMAX). Le riprese dovrebbero partire all’inizio del 2025.