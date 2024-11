Oasport.it - LIVE Stoccarda-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 11-15, avvio convincente per Antropova e compagne!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-25 Carol chiude il primo set al centro.18-24 Rivers annulla il primo.17-24 Bajema approfitta di una slash, ci sono 7 set-point per.17-23 Gran lavoro in difesa di, poi ci pensain attacco.17-22 Sette imprendibile di Carol.16-21 Pallonetto di Knollema.15-21prova a forzare, ma il suo attacco esce.14-21 Muro mostruoso di Herbots su Morrissette!14-20 In rete la battuta di Veltman.14-19 Bella parallela di Knollema.13-19 Muroneeee di Herbots su Rivers!13-18 Errore dai nove metri di Bajema.12-18risponde con la stessa moneta.12-17 Ancora un mani-out di Rivers.11-17 Bajema spazzola una palla a filo rete.11-16 Aceeee di!11-15 Sette meravigliosa di Baijens.11-14 Invasione aerea di Bozic.