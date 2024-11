Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: pesano le sbavature, l’OL vince e vola in testa al girone A

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Triplice fischio, termina la partita. Lacede in casa contro il: finisce 0-3 al Tre Fontane.90? Tre minuti di recupero! Ammonizione per Gilles nel frattempo.89? Gara che volge lentamente al declivio. Ilpalleggia senza esagerato ritmo, larifiata e si compatta dietro.86? Destro velenoso di Becho che schizza davanti a Ceasar: blocca in due tempi l’estremo difensore.85? Tentativo di Corelli su cross di Haavi da sinistra, ancora una volta difende bene la difesa del.85? E’ il momento di Troelsgaard che sostituisce Giugliano.83? A terra Kumagai in area di rigore, dopo il filtrante corto d’oro di Giacinti: si gioca per l’arbitro.82? Ora lasembra stanca: ha speso molto sin qui.81? Triplo cambio in casa OL: Becho, Le Sommer e Dabritz per Dumornay, Horan e Diani.