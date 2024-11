Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-3 4-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: fasi cruciali del secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.3040-15doppio fallo.40-0 Nono ACE di Carlitos.30-0 Serve and volley magistrale dell’iberico.15-0 Servizio e dritto ben giocato dallo spagnolo.4-4 Game. Non passa il recupero di, che torna rapidamente alla battuta.40-0 ACE.30-0 Altro servizio perfetto del moscovita.15-0 Prima vincente del russo.4-3 Game. Altra gran prima del numero 3 ATP.40-30 Ottavo ACE dell’iberico.30-30 Non passa il recupero di dritto dello spagnolo.30-15 A metà rete invece questa risposta del moscovita.15-15 Fulminea risposta vincente con il dritto da parte di.15-0 Costruzione del punto magistrale del numero 3 ATP, che chiude con il passante di rovescio vincente a campo aperto.